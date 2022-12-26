備戰跨年，遠傳電信26日宣布出動超過30台行動通訊車、800位工程人員全程待命。遠傳表示，將運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充規劃。

當天將出動超過30台行動通訊車，全台擴充超過800站以上各式基站設備，超過800位工程人員全程現場待命，更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、狀況排除等服務，共同展現最佳通訊與網路品質。

從年頭到年尾，遠傳網路佈署全力以赴不鬆懈，為了在跨年夜提供用戶最佳的4G、5G網路體驗，遠傳工程人員提前出動，完成全台北、中、南、東的網路容量擴充工程，進駐地點包括台北市府廣場與101商圈、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、新竹縣府前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳中央公園、台南市府廣場、高雄義大世界、高雄夢時代、台東海濱公園等地點，涵蓋全台跨年熱區。