人民幣兌美元在岸價26日收報6.9587元，較上個交易日（23日）官價收報6.9870元上揚283個基本點，單日漲幅0.41％。成交量部分，由於歐美市場進入聖誕假期休市，截至17點10分，成交量萎縮至70.46億美元。

人民幣兌美元離岸價現報6.9762元，上揚277個基本點，漲幅0.4％。

人民幣兌美元中間價26日報6.9825元，較上個交易日報價6.9810元，下調15個基本點，跌幅0.02％。