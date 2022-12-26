人民幣兌美元在岸價26日收報6.9587元，較上個交易日（23日）官價收報6.9870元上揚283個基本點，單日漲幅0.41％。成交量部分，由於歐美市場進入聖誕假期休市，截至17點10分，成交量萎縮至70.46億美元。
人民幣兌美元離岸價現報6.9762元，上揚277個基本點，漲幅0.4％。
人民幣兌美元中間價26日報6.9825元，較上個交易日報價6.9810元，下調15個基本點，跌幅0.02％。
人民幣兌美元在岸價26日收報6.9587元，較上個交易日（23日）官價收報6.9870元上揚283個基本點，單日漲幅0.41％。成交量部分，由於歐美市場進入聖誕假期休市，截至17點10分，成交量萎縮至70.46億美元。
人民幣兌美元離岸價現報6.9762元，上揚277個基本點，漲幅0.4％。
人民幣兌美元中間價26日報6.9825元，較上個交易日報價6.9810元，下調15個基本點，跌幅0.02％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。