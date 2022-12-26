年節將至，為讓碼頭勞工、裝卸業者安心過年，台灣港務公司高雄港務分公司表示，散裝貨碼頭將於明年1月21日（農曆除夕）下午5時許至1月23日（農曆初二）停止裝卸作業，直到1月24日（農曆初三）彈性配合、1月25日（農曆初四）恢復正常作業；貨櫃則由貨櫃航商自主管理，港務公司配合作業。港務公司表示，請業者提前規畫，注意裝卸作業調整時間。

港務公司表示，散裝貨碼頭裝卸作業將於明年1月21日下午5時許至1月23日停止作業，直到1月24日才可應船公司或貨主要彈性配合作業，1月25日恢復正常作業。

至於1月21、24日裝卸業者如因航商、貨主委託，需維持碼頭正常裝卸作業時，裝卸承攬業者應於1月20日下午3時前填寫「台灣港務股份有限公司高雄港務分公司國、法定紀念日棧埠作業申請單」向棧埠事業處現場管理中心辦理申請。

此外，當貨櫃碼頭裝卸作業船期、貨源安排及貨櫃碼頭作業時間等，均由貨櫃航商自主管理，高雄港務分公司配合作業。

港務股份表示，請相關業者能提前規畫，注意裝卸作業調整時間，高雄港務分公司將全力配合各裝卸業者申辦作業，使碼頭裝卸作業順利。