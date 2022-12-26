「2023閃耀台中跨年夜」將從12月31日晚間7時，於水湳中央公園登場，台中市政府消防局表示，為避免相關緊急狀況，已做好整備規畫，包括照明車、水箱車共6輛、逾40名戒護消防人員進駐，並策定搶救計畫，預擬緊急狀況及處置腹案，對於可能災害風險，結合場地工作人員執行自衛消防編組，進行火災搶救實地推演，模擬滅火處置及群眾疏散演練，全面維護活動安全。

消防局表示，市府除制定「防踩踏計畫」，當日活動會場內人數達75％時，即通知防踩踏小組成員就定位準備應變；場內人數達90％時，將管制出入口，並於管制節點加派警力，淨空各出入口及步道，搭配手舉牌及大聲公疏散引導，醫護人員現場待命，因應傷患救護需求。

消防局指出，若場內人數約達95％且達緊急狀況，將請主持人廣播宣布暫停活動，防踩踏小組成員進行疏散，啟動消防局、警察局等照明車於各主要道路協助照明引導，現場醫護因應緊急醫療情況聯絡醫院待命，通知接駁車停止載運民眾至會場。

消防局說，跨年當天有188秒國際高空煙火秀，近百種煙火花色排列組合。施放煙火廠商已依爆竹煙火管理條例相關規定申請並核准在案；另規畫安檢人員，查核跨年夜施放的煙火種類、規格及數量，煙火施放前，將再次確認現場安全距離、警戒防護措施及施放人員資格等。

消防局指出，當煙火施放時，為防止煙火落焰造成周遭起火燃燒，也規畫水箱車警戒；煙火施放後，落實查核煙火施放情形，若有未爆煙火將泡水銷毀，確認煙火施放的安全。因應疫情逐漸解封的踴躍人潮，當天有第二觀賞區，紓解跨年人潮。