「歲末夜未眠」自助晚餐可品嚐到歐洲大陸的多國異國佳餚，搭配紅、白葡萄酒等無限暢飲。(國泰飯店觀光事業提供)

房客可參與「新春茶道表演」，品嚐和菓子與現打抹茶，體驗日本獨有茶道文化。(日勝生加賀屋提供)

12月31日跨年限定「花藝注連繩DIY」活動，用花藝之美喜迎新年。(日勝生加賀屋提供)

日勝生加賀屋跨年應景的「新春搗麻糬」活動，民眾可感受道地日本新年習俗。(日勝生加賀屋提供)

迎接疫後第一個跨年，飯店業者紛紛推出特色餐飲住宿方案搶市，有歐陸風情的美食佳餚，也有道地的日式新年體驗，讓沒有出國的民眾也能感受異國風情，在偽出國的氣氛下送舊迎新。

鄰近台北101的慕軒飯店，一樓URBAN331酒吧在12月31日推出「歲末夜未眠」自助晚餐，供應逾20道歐陸風情的特色佳餚，包括巴爾幹半島白酒紙包魚、瓦倫西亞海鮮烤飯、由法國直送現流中捲、海虎蝦、干貝與比目魚組成的豪華海鮮拼盤、使用阿爾巴松露世家的黑松露紅酒燉雞，主菜則可品嚐美國原木爐烤安格斯黑牛肋眼、普羅旺斯節慶必備的努比亞小羔羊排等歐陸風味美饌，搭配紅、白葡萄酒、啤酒、氣泡酒無限暢飲，現場還有Live美聲歌手表演，民眾飽嘗歐風美食，用味蕾遊走歐洲大陸，度過微醺的浪漫跨年。「歲末夜未眠」自助晚餐，每人2880元加1成。品嚐完歐風美饌，還能散步到信義區欣賞跨年煙火秀。

此外，也有不少民眾選擇到北投泡湯，享受離塵不離城的跨年氛圍。以道地日系風情聞名的日勝生加賀屋，於12月31日和1月1日兩天，推出「金兔呈祥」跨年系列活動，館內設有日式春聯攤位，有專業書法老師為賓客揮毫來年新期許；日勝生加賀屋特別邀請專業古箏演奏家曹羽絜女士，以精湛古箏技巧，帶來美妙音樂饗宴；房客還可參與「新春茶道表演」，品嚐和菓子與現打抹茶，體驗日本獨有茶道文化。

「金兔呈祥」跨年系列活動最特別的是12月31日跨年限定，房客可加購報名「花藝注連繩DIY」活動，台灣過年會貼春聯除舊佈新，而日本人在新年期間，家家戶戶會以簡單的注連繩裝飾在家門口驅邪避凶，近年更成為花藝師展現創作想法的花器，活動中邀請專業花藝老師引領民眾，將美麗的乾燥花裝飾到祈福的注連繩上，以花藝之美療癒心靈，喜迎新年。

日本新年在陽曆的1月1日，搗麻糬(年糕)是準備新年的傳統習俗，過程需兩人以上合作，一人使用木杵搥打糯米糰，另一人則負責翻動糯米糰。今年日勝生加賀屋準備了應景的「新春搗麻糬」活動，民眾有機會品嚐到親手搗的麻糬，體驗道地日本新年習俗。晚餐後想要小酌，日勝生加賀屋二樓夕月酒吧，12月31日和1月1日一連兩晚安排駐場歌手現場表演，陪伴民眾在歡快的音樂氣氛中享用美酒，揮別2022年。

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