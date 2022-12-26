淡江大學助理教授何景榮22日在臉書分享過去以新住民身分到總統府會見總統蔡英文的情況，他提到當時蔡英文竟然說：「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了...他們講話好無聊！」引發熱議。文中提到的民進黨代理秘書長林鶴明則隔空嗆何「消費、腦補」，何景榮對此則列出林的雙標腦補語錄，包括「林智堅退選是假議題」、「台大抓林智堅抄襲會加分」、「蔣萬安選舉時炒作自己祖父議題」等，最後結果都是自打臉。

何景榮該篇臉書貼文回憶，他們等了很久，蔡英文總統才姍姍來遲...她坐下來的第一句話，就是：「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了...他們講話好無聊！」大全家聽到都愣住了！「堂堂一國之君，怎麼會在公開場合，這樣批評黨政高層呢？」他心裡這樣想的同時，也望向左前方的鶴鳴（林鶴明）；他平時像彌勒佛一樣的肥厚笑臉，此時卻露出木然的鐵青之色...「以後不能再讓她說實話！讀稿機一定要隨侍在側，逼她照稿唸！」何景榮猜他當時心裡是這樣想的。

林鶴明對此反批，何景榮當時也是列席成員之一，但這樣的一個活動，明明就是因為新住民事務，新住民姊妹才是主角，但他卻多次消費與總統同台的機會，藉此刷存在感，製造自己的聲量。他強調，何景榮的發言通篇自己腦補的內容，「這種消費他人的操作，我才覺得真的很無聊」。

「說個笑話，現任民主進步黨秘書長林鶴明說何景榮都在腦補...」何景榮今（26日）在臉書發文表示，列舉林鶴明今年說過的腦補蠢話，包括：

腦補「林智堅退選是假議題」（剛講完小智就退選了）

腦補「台大抓林智堅抄襲會加分」（然後加分加到民進黨桃園輸到脫褲）

腦補「蔣萬安辭立委是因為民調下滑」（然後陳時中就慘敗了！）

腦補「蔡英文國政優先、民調支持回穩、各縣市民眾熱情支持」（這什麼平行時空啊？）

腦補「蔣萬安選舉時炒作自己祖父議題」（明明就是你家蔻蔻罵一直攻擊別人家人！）

「從頭到尾我要炒作、要消費的，就是你們綠營的雙標醜態！」何景榮先前曾直批，放著幾億弊案不管，只會炒作在野黨喝可樂、便當吃素這些白癡事。「你雙標仔林鶴明自己跳出來對號入座，那正好拿你祭旗！」