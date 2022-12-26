企業家們化身聖誕老公公，在聖誕節當天贈送，親手將物資及關懷金送到這些獨居老人及弱勢群體的手中，更親手將溫馨溫暖帶給他們。（柯宗緯攝）

近日超強寒流來襲，不過在高雄市太陽能設備裝修職業工會理事長陳俊中號召下，來自各地的企業家們化身耶誕老人，舉辦「寒冬送暖活動」，透過高雄大樹區竹寮里長鄭榕華，親手將物資及關懷金送到這些獨居老人及弱勢群體的手中，將溫暖帶給他們。

這些平日忙於事業的企業家們，利用假日做公益，更帶著家人、小朋友一起幫忙，看著大人們忙裡忙外的，小朋友們也沒閒著幫忙裝物資，還主動幫獨居老人們提物資，這些企業家們不僅是最佳的身教示範，更將善的種子無形中向下傳遞。

「越冷越有熱力，就是要做公益，點燃愛的火種！」太陽能職業工會理事長、也是高師大校友的陳俊中表示，每年寒冬時刻都會邀集熱心的企業家與校友共襄盛舉，發揮民間力量，關懷弱勢民眾。

此次捐贈的物資相當豐富，包含生活物資和用品、米糧食物等，有熱呼呼的21世紀的烤雞，還加碼獻上關懷金，希望能幫助大樹竹寮里地區的弱勢族群，在嚴寒的冬季裡，送上暖暖的關懷與愛心。

陳俊中舉辦寒冬送暖已有10多年時間，7年前透過高師大校友會鏈結許多有善心的企業們及民間組織將活動擴大舉辦，迄今已連續舉辦7年，集結民間「善」的力量，募集各種生活物資及關懷金，讓需要更多關心的獨居老人及弱勢群體，能感受到社會給予的溫馨關懷，更盼拋磚引玉，為社會傳遞更多良善面。