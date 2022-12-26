明道大學至今尚未發放教職員11月份薪資，教育部表示，查核輔導小組12月23日到校實地訪視並確認該校仍未發放11月薪資，將針對欠薪辦理後續裁罰作業程序。

明道大學因「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」之情事，經教育部退場審議會於9月7日第4次會議，審議認定為專案輔導學校，改善期限至112年5月31日。

教育部12月6日及13日接獲明道大學教師陳情學校尚未發放全校教職員11月薪資，因此發函學校限期說明是否有積欠薪資狀況及處理改善情形，學校函復預定於12月22日補發，教育部同同日函文學校倘未確實改善將續依教師待遇條例及私校法相關規定裁罰促其改善。

今天已經是12月26日，明道大學教職員仍未拿到11月份薪水，教育部決定依規定進行裁罰。不過明道大學表示，今天校方回應表示，董事會已籌到兩億元資金，預計本周將撥付員工薪資。