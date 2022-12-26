東森國際（2614）董事長廖尚文26日法說指出，明年東森國際營收獲利成長動能仍來自倉儲、貿易，而新零售新媒體中東森購物持續獲利，唯大陸自然美封城拖累，加上新媒體、東森寵物仍有小虧，以致前三季獲利年減逾八成，明年自然美回復有機會，而東森寵物則在新商模啟動下有望轉盈小幅獲利。

廖尚文強調，東森集團因應經濟大環境的改變，調整集團策略，對內落實採購集中化及商品跨通路販售，對外加速OMO （Online Merge Offline）線上線下虛實融合，除了現階段與全家策略聯盟，上架四支東森寵物自有商品外，並於實體開出東森廣場，開創各種新商模。

東森國際前三季整體營收43.99億較去年同期成長10％，尤其轉投資事業媒體、貿易業皆穩定成長，他指出，東森本業是倉儲，營運量仍較去年同期成長4.5％，前三季倉儲事業營收提升6.5％，占營收比25％，明年仍將穩定成長。

轉投資新媒體事業方面，推展網紅直播開賣東森嚴選商品；東森寵物則持續擴大營業規模與市占，年底實體店家數已達139家，實體門市數量較去年成長17％，穩坐寵物通路市場龍頭，透過寵物醫院的合作，串連寵物生態圈，營收較去年成長11.97％，今年還會有小虧，明年轉盈。