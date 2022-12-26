中藥上市龍頭雲南白藥27日將有8.36億股定增限售股上市流通，占總股本比例的46.52％，是解禁前流通盤的98.47％，約合解禁市值人民幣（下同）462.24億元。市場人士分析，由於解禁規模不小，短線恐對股價有所衝擊。

雲南白藥近兩年熱衷於炒股導致業績欠佳，自家股價因此衝高回落。財報顯示，該公司2021年營業收入年增率雖達11.09％，但歸屬於上市公司股東的淨利潤卻是「腰斬」降至28.04億元，較上年同期下滑49.17％。2022年前三季，公司營收淨利潤雙雙下滑，營業收入下降5.10％至269.16億元，歸母淨利潤下滑5.94％至23.05億元。

近期雲南白藥競爭對手－以嶺藥業，靠著一款連花清瘟膠囊而市值飆升，雲南白藥股價卻仍低點徘徊。雲南白藥股價自2021年2月達峰值每股112.7元後便震盪回落，26日收報55元，總市值降至988億元，距最高值已蒸發約千億元。

另，雲南白藥近期因公司治理不規範、內控不完善、財務核算不規範，收到雲南證監局行政監管措施決定書被責令整改。整改報告中指出，該公司「管理和監督不到位」、「證券投資的警戒、止損等指標設置不清晰」。

雲南白藥也表示，後續將聚焦主業，逐步退出證券投資，不再增持。目前公司交易性金融資產餘額已由2022年期初的47.2億元下降至第三季末的23.69億元。同時，公司將明確警戒線、止損線等指標的計算方式與計算依據。