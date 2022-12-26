環保署26日進行南部科學園區屏東園區開發計畫環評初審，開發單位國科會南科管理局表示，預計開發73.83公頃，不過由於鄰近區域有多個開發案同時進行，環評委員認為，應考量鄰近屏東科技產業園區及既有園區及擴區，強化說明本園區與鄰近園區影響範圍重疊區域之累積各項環境衝擊與健康風險評估，最終做成補件再審。

根據環評資料顯示，南科屏東園區附近鄰近高鐵屏東站、汽車產業專區、屏東科技產業園區及擴區等園區，有助於發展智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等產業，帶動南部地區科技產業發展並提供就業機會，合計引進就業最多5,400人。

不過環評委員認為，雖然開發單位有做出部份承諾，但對於實際要如何施行，仍需不足相關資料。經過閉門會議討論後，要求開發單位補足相關資料，就本園區鄰近屏東科技產業園區（含既有園區及擴區），強化說明本園區與鄰近園區影響範圍重疊區域之累積各項環境衝擊與健康風險評估。強化本園區使用再生水之相關規劃內容（含倘以水源交換辦理之使用量計算方式），並加強用水管理計畫。