由賴聲川編導、表演工作坊製作演出的傳奇性經典作品《如夢之夢》將三度在國家戲劇院演出，主要觀眾席被放置在舞台的正中央（稱為蓮花池），演員環繞著蓮花池演出，觀眾可以在賴聲川精心創造的360度環形劇場中，緊跟著劇中人的回憶，進入一層層的生命回顧。（黃世麒攝）

由賴聲川編導、表演工作坊製作演出的傳奇性經典作品《如夢之夢》將三度在國家戲劇院演出，劇情以台北的醫院及1名菜鳥女醫師的故事起頭，帶領觀眾跨越時間與空間。（黃世麒攝）

由賴聲川編導、表演工作坊製作演出的傳奇性經典作品《如夢之夢》將三度在國家戲劇院演出，劇情以台北的醫院及1名菜鳥女醫師的故事起頭，帶領觀眾跨越時間與空間。（黃世麒攝）

由賴聲川編導、表演工作坊製作演出的傳奇性經典作品《如夢之夢》將三度在國家戲劇院演出，劇情以台北的醫院及1名菜鳥女醫師的故事起頭，帶領觀眾跨越時間與空間。（黃世麒攝）

由賴聲川編導、表演工作坊製作演出的傳奇性經典作品《如夢之夢》將三度在國家戲劇院演出，劇情以台北的醫院及1名菜鳥女醫師的故事起頭，帶領觀眾跨越時間與空間。（黃世麒攝）

由賴聲川編導、表演工作坊製作演出的傳奇性經典作品《如夢之夢》將三度在國家戲劇院演出，時空場景雖在20世紀，但劇中演員的穿著頗讓觀眾感同身受。（黃世麒攝）

由賴聲川編導、表演工作坊製作演出的傳奇性經典作品《如夢之夢》將三度在國家戲劇院演出，並打造360度環形劇場，觀眾可以多角度觀看演員們的精湛演出。（黃世麒攝）

由賴聲川編導、表演工作坊製作演出的傳奇性經典作品《如夢之夢》將三度在國家戲劇院演出，莫子儀（左）演出年輕時的「5號病人」，描述其坎坷的生命故事。（黃世麒攝）

由賴聲川編導、表演工作坊製作演出的傳奇性經典作品《如夢之夢》將三度在國家戲劇院演出，莫子儀（左一）演出年輕時的「5號病人」，描述其坎坷的生命故事。（黃世麒攝）

由賴聲川編導、表演工作坊製作演出的傳奇性經典作品《如夢之夢》將三度在國家戲劇院演出，主要觀眾席被放置在舞台的正中央（稱為蓮花池），演員環繞著蓮花池演出，觀眾可以在賴聲川精心創造的360度環形劇場中，緊跟著劇中人的回憶，進入一層層的生命回顧。（黃世麒攝）

由賴聲川編導、表演工作坊製作演出的傳奇性經典作品《如夢之夢》將三度在國家戲劇院演出，睽違17年在台灣全新製作，結合台灣現代劇場各個世代的菁英，包括莫子儀、蕭艾、屈中恆、徐堰鈴、簡嫚書、張本渝、樊光耀、黃士偉等29位優秀演員演出200多個角色，在7個小時、360度的環形劇場中，帶領觀眾從台灣到法國及上海，再穿越到過去的法國及上海，近距離觀看動人的全景式生命故事。

《如夢之夢》的主要觀眾席被放置在舞台的正中央（稱為蓮花池），演員環繞著蓮花池演出，觀眾可以在賴聲川精心創造的360度環形劇場中，緊跟著劇中人的回憶，進入一層層的生命回顧。 《如夢之夢》主題環繞著生命的追尋及人生帶來的重複生命模式，故事從台北開始，劇中的5號病人就是在台北的醫院裡，故事穿越民國初年、現代，穿越了台北、巴黎、上海、北京、諾曼第等，人物包括剛從醫學院畢業的醫生、住在巴黎的寂寞女人、獨居上海的老太太、老太太年輕時所遇見的法國外交官等，最後回到台北演出。整齣戲像一次龐大的旅行，從主角的生命末端開始，從20世紀末到20世紀初，從亞洲到歐洲，從生到死，從痛苦到解脫的可能性。