因應司法院大法官會議解釋，必須調整公務人員工作及休息時數，南投縣警局研議將人力較少的派出所，合署辦公並且聯合執勤，26日開始在埔里分局轄區試辦，警方強調治安不打烊，還可提高見警率，讓民眾安居樂業。

依據大法官2019年11月做出釋字785號解釋，要求輪班制的公務機關，3年內檢討服勤時數合理性，確保《憲法》賦予人民的健康權。

南投縣警察局因此研議將人力較少的偏遠地區派出所，調整為聯合執勤，埔里警分局於今年8月分別於埔里鎮及國姓鄉舉辦地方說明會，為利勤務執行順遂，從12月26日至31日先行試辦，並將於2023年1月1日正式施行。

埔里警分局轄區包括埔里鎮與國姓鄉，共有12個分駐、派出所，為有效規畫警力，除了鯉潭所外，將由埔里所與隆生所、愛蘭所與桃米所、史港所與合成所、國姓所與長流所及梅林所、北山所與長壽所等規畫聯合執勤。

警方表示，調整規畫是重新調配現有警力，以保障員警有充分休息時間避免過勞，並且更有效運用警力，並非外界所傳的裁撤派出所，各派出所仍依轄區相關治安、交通狀況編排值班勤務，不會影響民眾報案及為民服務工作，聯合執勤後，警力可以集中運用，提升線上巡邏班次，增加見警率及機動性，降低單警服勤危險性，保障民眾生命財產安全。

埔里警分局先行試辦聯合執勤，並且依照執行的過程及勤務方式，廣納基層員警及地方人士的意見，做「滾動式的修正」，確保警察勤務執行無縫接軌，並維護轄區治安不中斷。