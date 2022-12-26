環保署26日進行南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響說明書初審會議，為了讓國內產業持續位在領先地位，國科會南科管理局提出「南部科學園區嘉義園區開發計畫」，預計在嘉義設立新園區，經過委員討論後，在釐清不會引進晶圓等業者進駐後，同意通過環評初審。

南科嘉義園區選在嘉義縣太保市，面積約88公頃，園區鄰嘉義縣治特區，預計引進精準健康、智慧載具、智慧農業、其他新興科技等產業。南科管理局說，面對全球供應鏈重組及環境面風險提高，以台灣2030科技願景，同時強調地方人文與環境永續，預期產生新型生態科學園區，進駐廠商預估營業額約325億元至380億元，並協助在地產業軟硬加值及跨界跨業結合。

值得注意的是，會中環評委員關切再生水及再生能源使用狀況，最終要求開發單位加強園區使用再生水相關規畫，如水源交換辦理的使用量計算方式，以及用水管理，並評估以「用電度數」作為要求進駐廠商使用再生能源條件的可行性、提升園區生產事業用地的空地透水率達90％，公園、滯洪池、綠地等透水率達95％以上。