蔡總統即將宣布兵役延長，民進黨立院黨團卻傳要將此從「查照」改「審查」，前立委郭正亮認為，這蠻奇怪的，顯然就是要把國民黨拉下水！

蔡總統即將宣布兵役延長，民進黨立院黨團卻傳要將此從「查照」改「審查」，把球丟給在野黨。國民黨立院黨團總召曾銘宗今痛批，蔡政府作為一個執政黨，永遠敢做不敢當，還要求國會、在野黨一起為兵役延長背書。他反問，那如果真的改審查，相關官員要不要為此負責，辭職下台？

曾銘宗表示，按照往例，各部會發布的行政命令都是一發布就生效，過去送到立法院99.9％都是查照。現在民進黨身為執政黨，卻要將「查照」改為「審查」，等於直接打臉行政命令，相關官員要不要下台？。

曾銘宗強調，這是民進黨、蔡英文、行政院、柯建銘的政治算計，希望全民睜大眼睛，好好檢視這個不負責任的政黨。

前立委郭正亮。（資料照片）

前立委郭正亮也認為，柯建銘用一個怪招，因為過去兵役的役期有6次調整，都沒有經過立法院投票，都是國防部直接公布，立法院從來沒有成立審查案，大家都接受。柯建銘這次主動要求成立審查案，這蠻奇怪的。

郭正亮今（26）日在中天電視《大新聞大爆掛》直言，柯建銘是執政黨立委，通常要求成立審查案的是在野黨，這顯然就是要把國民黨拉下水！