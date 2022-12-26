現場登記作業將持續到12月28日下午5點，請民眾把握時間前往縣府大禮堂辦理登記。(于家麒攝)

金門縣政府「小三通復航專案辦公室」今(26)日持續接受民眾至現場辦理搭船意願登記，總計有352人完成登記手續，加上昨天的684人，2天下來已突破千人。縣府表示，現場登記作業將持續到12月28日下午5點，有意願搭乘小三通復航專船赴陸的金門籍民眾或陸配，請把握時間前往縣府大禮堂登記，以利後續協調船班作業。

根據縣府統計，今天受理小三通搭船意願登記人數總共有352人，其中金門籍鄉親有257人(佔比73.01％)、陸配則有91人(佔比25.85％)、陸生1人(佔比0.0028％)、其他（非縣籍之子女或配偶）3人(佔比0.0085％)。

另搭乘日期金門到廈門以1／21(佔約6..8％)、1／22(佔約6.5％)為主；廈門到金門則以1／30(佔約4％)、2／6(佔約14.2％)等為主。

縣府提醒鄉親，有意循小三通往返大陸地區者，12月28日下午5點前仍可至縣府大禮堂進行登記，採現場方式受理，登記時間為上午9時至12時、下午2時至5時，後續將視狀況評估加開電話及網路登記，請民眾特別注意相關訊息。