一名女網友在交往時就向婆家表明不會煮飯，婆婆曾向她娘家說婚後由婆婆煮飯就好，她則試著婚後每周煮1、2次，後來丈夫在幾乎餐餐外食之下向母親抱怨快得憂鬱症，藉此「情緒勒索」要求妻子煮飯，她被逼得只能天天煮，發文怨「老公你為什麼不學只會抱怨，煮飯為什麼只是女人的事？」

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她與丈夫在交往時初見婆婆，對方問她會不會煮飯，她回應從未煮過，婆婆則對兒子說「不會煮飯的女人，你以後要娶來幹嘛？」後來仍決定結婚，婆婆改口對原PO娘家說以後由她煮就好，她很會煮，之後洗腦原PO孩子說外食很毒、不好吃，還可能會基因突變。

沒想到婆婆後來沒幫忙煮飯，原PO丈夫餐餐外食之下，向母親抱怨快得憂鬱症，要母親來家裡煮飯；原PO最後妥協，原本一周煮1、2次，現在變成天天煮飯，認為丈夫不學煮飯、只會抱怨，還用「抱怨、情緒勒索」的方式讓她感覺很差，發文說「我現在聽到小孩講『奶奶說』，我就極度反感厭惡！」

其他網友留言「不考慮叫老公請個鐘點阿姨就解決問題了嗎」、「你老公問題最大，而且為什麼你要順著他們煮？以後只要他們情勒你就順從」、「問題出在妳老公，幹嘛一直叫婆婆煮」、「雙面人就是這樣演不膩的，吃外食會基因突變，我快笑死了」、「老公才奇怪，不愛吃外食為什麼自己不學著煮飯」。