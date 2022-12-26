男星王大陸被星探發掘進入演藝圈，主演電影《我的少女時代》走紅，痞帥外型受到粉絲喜愛，獨特魅力也迷倒不少女星，2017年被傳與韓國女星姜漢娜交往，兩人被拍到多次出遊，不過感情最後無疾而終，去年王大陸被拍到與馬來西亞女星蔡卓宜街頭擁吻，近日更一起上節目坦承正在交往中，蔡卓宜曝王大陸當時追求的細節，讓其他嘉賓直呼「好偶像劇」。

節目中王大陸透過信紙向蔡卓宜表白：「有了妳，我有了新的家人」，王大陸坦言自己是比較缺少家庭愛的人，在認識蔡卓宜後，因為對方感受到家人的重要性，「（她）讓我知道家人的美好。」蔡卓宜從馬來西亞來異地發展，自認沒什麼朋友，王大陸表現得很照顧她，也會帶她出去玩，玩了幾天後王大陸暫時回到台灣，有2個月是分隔兩地見不到彼此，王大陸會每天傳訊息分享生活，蔡卓宜也因此在聊天過程中產生好感。

蔡卓宜透露王大陸很會照顧人，會帶她出去玩。（圖／微博）

聊了一段時間，王大陸主動告白：「要不要考慮一下在一起？」一旁的朱孝天聽到後直呼：「好偶像劇」，沈夢辰也被兩人的故事感動「連在一起都那麼偶像劇」。不過蔡卓宜透露當時以為王大陸是在開玩笑，「當時我是有猶豫的，可是我就想，我確實也心動了，那好吧，我們就在一起吧。」兩人在節目中的互動相當甜蜜，節目中王大陸幫蔡卓宜拍照遭嫌棄，經過教學才逐漸掌握男友必備拍攝技巧，很真實的相處模式令不少粉絲笑翻。