藝人王淨、陳昊森接連擔任迪奧美容品牌代言人，昨（26日）兩人以師姐師弟身份一同現身為全新發表的迪奧逆時能量精華站台，此次發表全新升級的逆時能量精華新加入了「喚妍草酵素萃取液」、「托斯卡尼鳶尾花萃取」及「雙重膠囊包覆技術」。新升級版本的能量精華質的輕盈好塗抹，兩人均表示十分喜愛。

而保養常勝軍的赫蓮娜（Helena）與碧兒泉（Biotherm）也在秋冬發表自家全新保養品，為這次的秋冬保養帶來更亮眼的全新作品。赫蓮娜首發極萃高光技術的新生精華與新生眼霜，與過去幾代產品比較，獨創的「清零抗衰老」科技讓人心羨，原因在於過去產品僅能很大程度協助老化細胞不致蔓延，而新科技則是導入了清零技術，助你一掃臉部、眼周老廢細胞；而碧兒泉則是首度進軍身體保養市場，發表「奇蹟特嫩美體乳」，以臉部保養愛用的奇蹟溫泉活萃加入至身體保養之中，可協助老化細紋、乾紋、生長紋外，多重天然植萃複合油和維它命更帶來可至48小時的長效保濕，也可說是冬季聖品。

迪奧逆時能量精華（迪奧提供）

Biotherm碧兒泉推出第一款身體保養系列－奇蹟特嫩美體乳（碧兒泉提供）

HR赫蓮娜極萃高光新生眼霜6000元／15ml（赫蓮娜提供）