日常生活的不少字詞，讀音卻跟習慣唸法有所不同，就有網友發現國小課本文中的「葡萄」，其中「萄」的注音是標註為輕聲，並非是平常熟悉的二聲，引起不少家長熱議，抱怨課本教的讀音帶來困擾，但也有人出面解釋要用輕聲的原因。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，自己在國小課本看見「葡萄」的注音，是唸輕聲的「ㄊㄠ˙」而非「ㄊㄠˊ 」，意外發現自己唸錯多年，也讓他懷疑人生直呼「到底啥時改的呀？」

有網友分享國小課本「葡萄」的讀音，好奇到底什麼時候被改了？（圖／翻攝臉書爆廢公社）

貼文引起眾人熱議，不少爸媽也抱怨有相同困擾，「我兩個小孩，國語不同出版社，三年級的是葡ㄊㄠ·，一年級的是葡ㄊㄠˊ」、「改很大... 我常被我女兒糾正，我說聽得懂就好，不用強迫別人」、「現在教育部把一些國字讀音改得跟我們以前學得不一樣了，很困擾家長呀！」、「我也是前幾天才知道，我都要腦衰了」、「我現在等於跟著重讀小學」。

但有網友跳出來解釋，「葡萄連讀是屬於固定輕聲裡的『常用雙音節複詞之第二字（衍聲複詞）』，所以唸ㄊㄠ˙，建議買本國音學在輕聲那一章看一下」、「應該是葡萄連讀才讀輕聲，單字讀萄應該還是ㄊㄠ二聲」、「石頭-碰在一起唸石ㄊㄡ˙，東西-碰在一起唸東ㄒㄧ˙耳朵碰在一起唸耳ㄉㄨㄛ˙」、「這跟爸爸媽媽是一樣的概念啊，兩個重音第二個就是輕聲啊」。

根據教育部國語辭典資料，「葡萄」的注音有兩種，分別是「ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ」和「ㄆㄨˊ ˙ㄊㄠ」。