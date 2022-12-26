2019年退休、2022年復出的39歲籃球選手周士淵，25日在台北市健美健身運動協會常務理事簡志鵬的陪同下，出席全國健美健身協會所舉辦的親子健身賽事，跨界體驗和籃球不同的運動種類。

周士淵提到，去年初在台北市健美健身運動協會總幹事陳緯哲、常務理事簡志鵬等好友們帶領下，更深入瞭解到健美領域的重量訓練，與平時籃球專項重量訓練有些許差異，也因此保持每周3次重量訓練來維持自身體態與體能，對於總幹事在運動營養品詳細解說下，觀念上也有所增長與幫助，期待在2023年1月7日開打的第20季SBL新球季，能發揮高水準的表現，帶領球隊重返榮耀並將所學經驗傳承給年輕球員，不負隊長一職。

常務理事簡志鵬表示，台北市健美健身運動協會近年在理事長陳重文的帶領下，一直推廣全市健美健身，甚至在今年的全民運動會上台北市健美代表隊更是取得優勝成績，由於周士淵對於健身有著極高的熱忱，剛好此次賽事又增設健身家庭組項目，利用此次機會邀約一同觀賞，或許未來有機會看到周士淵與女兒一起登上舞台享受親子賽事時光。

總幹事陳緯哲也是運動員出身，也特別提到所有運動種類都脫離不了重量訓練，而差異在於運動種類專項的重量訓練，在肌耐力、肌力、爆發力的需求性不同之下，需要更專業的健身教練指導，台北市健美健身運動協會每年舉辦政府認證的健身教練證照，歡迎有興趣的民眾報名參加。