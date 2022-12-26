女星小甜甜（張可昀）日前因和宋逸民教會的理念不合而離開，竟意外抖出一連串教會的黑料，資深記者、也是前教友的王瑞玲，今（26日）再指控教會為求號召力，不惜要求藝人做「差一點搭出軌的太魯閣號」的假見證，害他們在不知情的狀況下淪為製造假新聞的幫兇。

王瑞玲24日才踢爆宋逸民教會要求教友上繳收入、不准跟退出的家人聯絡等，引起軒然大波；今（26日）她繼續抖黑幕，稱自己在教會被「洗腦」快2年，心中的問號越來越多，因為有很多不合理的事，直到去年發生花蓮太魯閣列車出軌事件，驚覺教會要的是媒體的曝光度。

王瑞玲回憶去年與教友們搭上前往花蓮演唱會的遊覽車，正好經過事發地點，當時她主動拍幾張照片到臉書，馬上被媒體關注和聯繫，由於身為副總幹事需要把所有的一舉一動、發言都告知牧者夫妻，所以王瑞玲立刻回報，「結果我們全成為製造假新聞的幫凶之一。」

王瑞玲透露，車上所有的教友們，尤其是知名度較高的，都得全部拍照PO到臉書或動態，「但在上傳之前，牧者竟告訴家人們，我們本來要坐這班車的『洗腦』資訊，導致家人們被事實蒙蔽，全部在不知情的情況下，變成國度事業的幫凶，在台上分享時坐『假見證』。」

王瑞玲為「假見證」一事跟宋逸民爭論，竟得到「這樣就有更多的人來看演唱會，會有更多人感動而得到呼召（就是進各地教會），這就是國度事業的功勞，好不容易可以和其他牧者平起平坐……」讓王瑞玲傻眼到不行。

「事實是，國度事業根本就沒有訂那班出事的列車，從一開始就是要坐遊覽車去花蓮！很多屬靈家人在不知情的情況下，做假見證。」最後，王瑞玲感嘆離開國度事業，才是真正認識神的開始。