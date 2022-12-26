台北市長蔣萬安競選期間的總幹事顧問陳國君日前一度傳出將任蔣市府副市長，雖然最終未擔任副市長，但蔣萬安已延攬陳國君出任市政顧問，另，曾任前總統馬英九發言人的殷瑋、國民黨前革實院副院長王誌慶也加入蔣市府，再添亮點。

蔣萬安找來陳國君、殷瑋、擔任有給職市政顧問，3人今早均參與晨會，討論未來重大市政項目。

北市府發言人羅旺哲指出，蔣萬安希望借重陳國君、殷瑋、王誌慶過去在中央、地方、以及民間機關的相關經驗，參考他們寶貴意見，來協助台北市政推動。

陳國君先前就傳出在小內閣名單中，但陳國君均大力否認，最終雖未任內閣首長，但仍入府任顧問。

陳國君媒體經驗豐富，在國民黨主席朱立倫桃園縣長任內擔任觀光行銷處長，並在朱新北市長任內接下觀旅局長，被視為「朱家軍」，選戰期間進駐蔣萬安團隊，操刀競選策略與議題發想。

殷瑋曾任國民黨文傳會副主委、前總統馬英九時期任總統府秘書、發言人，有「最年輕發言人」之稱，2017年離開政治圈，舉家移民到澳洲，在蔣萬安的邀請下返台。

王誌慶為國民黨青年團前成員、國民黨革實院前副院長，在蔣萬安競選期間協助新媒體事務。

據了解，市政顧問列等簡任第12職等，薪資落在8萬5510元至9萬8570元。