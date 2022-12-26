寒冬送暖！建廟已逾180年的台中市四張犁三官堂，以及臺灣大和志工社會關懷協會，今（26）日在三官堂董事長陳瑞昌領隊下，將三官堂募集的大批普渡愛心物資裝箱，親自送到信望愛智能發展中心東勢小作所，以及全成社會福利基金會，以實際行動關懷弱勢與清寒獨居老人。

財團法人台中市四張犁三官堂建廟至今已逾180年，每年固定辦理4次以上普渡活動。今年在四張犁三官堂董事長陳瑞昌，以及臺灣大和志工社會關懷協會理事長陳明發愛心募集下，累積募集超過1,000箱普渡用品。基於取之社會用於社會，三官堂年年將這些愛心物資捐贈弱勢團體、家庭，讓社會愛心散播各個角落。

今日在陳瑞昌率領下，動員十餘名愛心志工協助運送物資，上午前往信望愛智能發展中心-東勢小作所，下午到財團法人全成社會福利基金會春社日照中心，分別捐贈大批愛心物資。全成表示，年前會將這批物資及年菜，分送清寒獨居長輩家中，送溫暖也讓他們過好年。

陳瑞昌表示，親手將承載各界愛心的物資，分贈到需要幫助的團體與家庭，看到孩子及老人滿滿笑容，真正體會「助人最樂」真諦。

陳瑞昌還表示，受疫情影響，宮廟參與活動的人潮較減少，但愛心普渡用品的募集，迴響仍然非常踴躍，顯見社會處處有溫暖。今年總共募集超過1,000箱愛心物質，每一箱裝有晶品米、桂格燕麥片、麵條、葵花油、紅棗、餅乾、罐頭等16項生活常用食品，先前已陸續分送到仁美里、四民里、后庄里、仁和里、同榮里的里辦公室，以及學校、社福團體等，整合各界愛心做公益，也弘揚三官大帝慈悲精神。 臺灣大和志工社會關懷協會理事長陳明發表示，今年除了物質捐贈外，也與各企業、社團合作，在台中市各地發起每月1場的「幸福滿袋」捐血系列活動，以及接力認養大和谷關閱讀驛站圖書館，運用「閱讀的力量從角落出發計畫」讓更多閱讀活動可以持續的推動。

明年1月將接任理事長的何正仁也表示，將繼續與三官堂聯手推動更多友善社服及急難救助，並在台中市和平區原住民自治區推動夢想繪實現1萬本繪本進校園，以及設立獎學金來幫助更多部落的孩子。