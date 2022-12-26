許多女性發生性行為時，可能會因為突發狀況沒有做好保護措施，這時就會非常擔心自己是否懷孕。婦產科名醫蘇怡寧近日分享，有一名女網友在月經結束後2天發生性關係，對方無套內射，事後她有服用避孕藥，三周後她再度發生性關係，雖然這次全程使用保險套，但她還是相當擔心自己是否懷孕。對此，蘇怡寧建議，「驗孕就知道」，5字完美回應女網友疑惑。

蘇怡寧在臉書粉專分享女網友私訊，對方表示月經結束兩天後，她在11月17日當天發生無套內射性行為，完事後馬上吃了事後避孕藥，11月23日開始出血了3、4天，她自行判斷可能是月經。

直到12月7日，女網友再度發生了性關係，雖然這次「全程使用保險套」，不過因為月經沒有來，讓女網友相當擔心的詢問，「請問懷孕機率大嗎？」蘇怡寧則是回應，「驗孕就知道」。蘇怡寧強調，他並不是驗孕棒，「問機率高低一概建議去買樂透，謝謝」。

對此，許多網友紛紛笑說「對於患者，醫師會關心、關懷，而不是觀落陰，望周知」、「打那麼多字的時間我都可以去藥局買個一打了」、「到底為什麼不能直接驗孕」。