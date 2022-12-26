對於蔡英文總統預計將於明（27）日下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。對此，國民黨立委費鴻泰質疑，蔡英文敢不敢對於「兩岸」以及「論文」這兩項議題，接受媒體提問？

總統府發言人張惇涵今（26）日表示，蔡總統預計將於明（27）日上午10點於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論。而明天中午12點，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，總統並將於下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

前立委郭正亮今（26）日在中天電視《大新聞大爆掛》分析，為何選擇這個題目開記者會，因為知道美國在看，這是美國要的議題，因此正式表態，表示國安會議通過了，要開記者會表示做出決策。因為剩餘任期、2024選舉都需要美國力挺，民進黨繼續執政，這個議題一定要過關。

郭正亮強調，另外要看記者會的形式，現在傳出是否指定媒體、指定記者，如果是的話，「太難看了！這樣還叫記者會嗎？」

國民黨立委費鴻泰在節目中也質疑，蔡英文敢不敢對於「兩岸」以及「論文」這兩項議題，接受媒體提問？費鴻泰強調，他不認為蔡英文敢面對「兩岸」以及「論文」這兩個問題！費鴻泰呼籲，如果蔡英文願意接受人民監督，就不應該限制題目，更不能限制哪一家媒體提問。