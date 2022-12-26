蔣萬安今晚訪視清潔隊。（北市環保局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長蔣萬安選前曾稱，上任後的第一件事要拜訪清潔隊，蔣萬安今天傍晚實現諾言，在環保局長吳盛忠陪同下慰勞清潔隊員，他說「一座偉大的城市，有賴偉大的清潔隊員」，因此第一件事要來看看辛苦的夥伴，未來共同努力迎接嶄新未來，打造更好的台北。

為體恤基層清潔隊員工作辛勞，蔣萬安今天傍晚前往信義區隊停車場慰勞準備出勤的清潔隊員，並至中興公園垃圾收運點了解清潔隊員收運垃圾情形，他也感謝全體清潔隊員為市容整潔終年努力，並提前祝福所有清潔同仁新年愉快，平安順心。

蔣萬安表示，一大清早，市民朋友還沒有起床，環保局清潔隊的夥伴已經在街道上清掃，其他還有包括溝渠清疏、垃圾分類清運、廚餘資源回收等，都是靠清潔隊員幫市民朋友、幫這座城市維持整體的環境。

蔣萬安提醒，本周六就是跨年晚會，可以預見屆時會有非常多的人潮，還有緊接而來的春節連假等，都要靠大家努力地協助維護環境、清運垃圾。

蔣萬安強調，他相信「一座偉大的城市，有賴偉大的清潔隊員！」因此第一件事要來看看辛苦的夥伴，除了加油打氣也聽聽大家的心聲，未來共同努力迎接一個嶄新的未來，打造一個更好的台北、與國際並駕齊驅的首善之都。

環保局說明，台北最High新年城-2023跨年晚會已進入倒數階段，在疫情持續穩定趨緩下，預計將會湧入大量人潮，該局也規劃動員逾700名清潔人力，以有效維護市府周邊各捷運出入口及活動會場環境整潔，也期許市民歡慶跨年之餘，能自備環保器具減少一次性物品的使用，減少垃圾也避免亂丟垃圾，共同為維護環境美好的市容出一份力。