中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣普拿疼退燒藥缺貨，食藥署今天下午與多家業者開會，盤點存量確定供應充足，退燒藥暫無限購令，但考量逾8成原料藥來自中國，提醒業者增備源。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午說明，食藥署與業者會議有2大重點，首先是在台灣有收購狀況之下，乙醯胺酚成分退燒藥的存量，若存量足夠就不採取實名制；再者是進口生產原料是否受中國疫情影響。

食藥署長吳秀梅在會議後接受媒體聯訪時表示，乙醯胺酚成藥廠及原料藥廠出席28家，另外還有藥師公會、製藥公會、代理商公會等，依照業者及藥局反映，國內乙醯胺酚成分退燒藥供應充足，考量供應情況穩定，僅少部分民眾可能想多買，僅需回報販售情況，並無討論到限購令。

針對藥師公會自發「買逾80顆」通報，吳秀梅樂見其成，藥局主動勸導消費者，她說，80顆換算就是8盒，正常使用根本不需要用到如此大量，藥品都有效期，過度囤積並不是好現象，異常大量購買，最清楚的就是藥局端，鼓勵藥局即時回報。

至於原料藥供應，吳秀梅說，原料藥業者平時都會管控儲存量在5至6個月，國內原料藥超過10個月，暫時無須擔心，但會提醒藥廠增加原料藥備源，台灣原料藥多達8至9成從中國進口。

吳秀梅進一步說，建議原料藥應該要增加來源，如美國、土耳其等，廠商已開始布局，過度依賴單一來源本就有風險，將加速審核其他地區原料藥，只要申請都會以最快速度處理。