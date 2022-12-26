大陸疫情升溫，導致缺藥、藥價飆漲，也讓海外民眾掀起搶藥潮，我國也不例外，日前衛福部證實普拿疼及其他同成分的乙醯胺酚（Acetaminophen）出現大量採購狀況。食藥署長吳秀梅26日指出，在與藥師公會、原料藥及製劑廠等開會討論後，乙醯胺酚存量充足，暫不推出限購令，但也提醒業者增加原料藥來源。

食藥署26日下午將與業者開會盤點目前藥品狀況，衛福部次長王必勝表示，會議有兩個重點，一個是現有庫存到底多少，另一個則是未來生產原料是否會有問題。他強調，這些都要事先評估，因此要先聽取業者狀況，目前還沒有會推出限購的打算。

王必勝解釋，未來是否推出限購令或是實名制要看藥品存量還有未來生產原料，如果數量充足就不會有強力的實名制措施。雖然根據藥師公會全聯會回報市場上的確有收購狀況，但仍要先盤整實際狀況再來決定政策，因為已經走過幾次實名制，要實施並不是那麼容易，盡量不希望啟動。

王必勝也說，預估大陸疫情不會很快走完，因為依據過去經驗，一波疫情走完要3～4個月，後續還是會影響原料進口，最重要的是要先保障醫療院所的用藥。

吳秀梅指出，國內乙醯胺酚存量存量充足，原料藥還有10個月的量，現在情況穩定，僅有少數民眾有多買需求。她提醒，藥品有有限期限，呼籲民眾適量購買。

此外，吳秀梅也說，會請業者增加原料藥的來源，現在用大陸做為原料來源占比高達8～9成，希望增加美國、土耳其等來源。