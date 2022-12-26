台南市議會正副議長選舉傳出暴力疑雲事件，藍營議員方一峰竟被人請上車「指導投票」，被指控涉嫌「威脅恐嚇」的是民進黨台南市黨部執行委員林士傑。國民黨台北市議員徐巧芯今(26日)在《國民大會》節目指出，綠營這樣做的目的是不管威脅利誘，只要搶到國民黨的3票，正國會本來要跑票的這6個就沒有意義，邱莉莉就確定當選議長。林士傑的女兒林依婷揚言要告徐巧芯，但徐反問：「可是妳老爸不是人就在車上嗎？」

「箱型車上那名林士傑，的女兒林依婷說要告我！」徐巧芯表示，因為自己在臉書上有PO一篇，當初林依婷在投入議員初選時，來幫她站台的包括郭再欽、黃承國、洪家兄弟（洪耀福、洪耀南），因為傳出那個(方一峰)的案子，就想知道林士傑是誰、他女兒是誰，就發現有這個照片。

徐巧芯說「結果她說她要告我，可是問題是妳老爸不是人就在車上嗎？」你一台箱型車開過來，去騙人家說：車上有你朋友，然後你上車發現根本就沒有你朋友，然後人家還跟你講說議長要怎麼投、不怎麼投，「這種事情就很恐怖啊！你跟我開玩笑喔？」

「那為什麼他們要搞這一齣呢？我有去問一下我就知道了。」徐巧芯指出，因為這麼多的議員裡面，只要搶到3票，不管你是威脅、利誘，是胡蘿蔔還是棒子，只要搶到國民黨的3票，正國會本來要跑票的這6個，就沒有意義，沒有意義就不會出來，邱莉莉就確定當選。

徐巧芯強調，所以才會，民進黨的人跑來找國民黨的人做什麼？坐在箱型車裡面，跑來找國民黨的人，跟他說這一堆做什麼？所以(藍營)17個人申請隨扈，在議會不回家。「還有南部的議員跟我們講說，他們那幾天到處遊山玩水，跑來台北出差，就是不想要待在台南跟高雄！」

「因為怕說電話啊、人啊、出現啊什麼的，都對他們來講是很大的壓力。我就想我們在台北開開心心，都沒有這個事。」徐巧芯直言，所以民進黨執政這麼久的縣市，出了這麼多事情，郭再欽的88槍，跟他一起合作的邱莉莉，還能拿這麼高票勝選，「我們國民黨還有人要跑票去投給他們，真的是應該要全部嚴格開除黨籍，慢走不送！」