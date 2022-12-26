台中一名15歲少女小芳（化名）前年在交友軟體認識女子「陳嘉玟」並交往，對方傳訊息稱有NTR癖好（配偶或交往對象出軌），要求小芳與她的「朋友」性交拍影片，否則就分手，小芳照做後，才驚覺原來「陳嘉玟」是一名男子創的假身分，而她外出與「朋友」性交，其實就是男子本人，男子遭判刑5年4月。

判決書指出，男子前年12月在交友軟體「乾杯」，用虛構女性身分「陳嘉玟」認識當時15歲的小芳，透過LINE、IG與小芳聊天、進而交往，還向對方謊稱說自己有觀看自身交往對象與他人發生性關係的癖好，要求小芳與友人發生關係，還需拍攝性愛影片，否則要與她分手，實際上該「友人」就是男子本人。

小芳後來在MTV包廂內和男子台中住家內與男子發生關係，並將拍攝的手機影片傳給「陳嘉玟」，男子則能觀賞影片，小芳的家人後來發現後報警提告；法官審酌男子手機對話，男子假冒「陳嘉玟」對小芳說「插進去都沒感覺嗎」，小芳回應「那個人不是我想要的人」、「當然沒感覺」、「我只是配合你而已」。

法官認為，男子以虛構身分「陳嘉玟」與小芳，又以分手威脅對方與人發生性關係，近而誘騙對方3次性交，已妨害性自主，分別犯下3個「故意對少年犯強制性交罪」，考量男子犯罪手法相對平和，且性愛影片沒外流，予減輕其刑，每罪各判刑3年2月，合併執行5年4月徒刑。可上訴。

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