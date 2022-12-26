大陸從7日完全解封後，幾周下來已有數億人感染，雖然有大量死亡至今尚未公布確實統計數字外，也有大量民眾已從感染新冠疫情中康復。據旅遊業者表示，疫情最早爆發的北京已有大量染疫後康復的市民，已經大批開始湧向溫暖的南方旅行，上個月還處於接近清零狀態的旅遊訂單近日暴漲了300%，為冰凍已久的旅遊業務注入一股期待已久暖流。

據《都市快報》報導，北京市民雨彤在抗原檢測轉陰後第一件事，就是為全家預訂了飛往海南三亞的酒店和機票。她說，去一個環境和空氣都好點的地方，有利於後期恢復。她在網上發表的帖文獲得很多北方民眾的呼應。

報導引述海南浪漫天涯國際旅行社涂姓經理表示，24日來自河北的同個航班的單子明顯增加，可能是河北旅行社包機來的。雖然她在杭州的同事大多還處於陽性狀態，但是這些天開始接到華東地區旅行社的詢價，但也開始張羅着元旦以後的市場，旅遊業務人員說，「北京已經動起來了，華東在1-2周之後肯定也會有所反應。」

香港《經濟日報》指出，機場與酒店數據也驗證了這一情況，上週五（23日），三亞機場進港旅客25066人次，高於12月中旬日均2萬人的水平，更是比11月5000人次翻了兩番。攜程數據顯示，近一周北京遊客赴三亞的酒店預訂量比去年同期增長30%，按周增長28%。

一些酒店的入住率得到明顯提升，三亞銀泰陽光度假酒店市場營銷經理李尚軍說，現在的入住率在85%左右，和月初相比翻了一番。」「新十條」剛頒佈時大部分人在觀望，現在已經轉陰的人邁出了「報復性出遊」的第一步。

報導引述當地一名地陪表示，「近期確實有不少轉陰的人群來，但我們還不太敢大規模接待。」包括他們和酒店人員在內，感染的風險還很大，「如果大規模感染，還是會帶來一個陣痛期。」 另外，對於這個時間點去往熱門目的地，不少人也在擔心重復感染的問題。