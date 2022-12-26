陸淑美今晚還原國民黨議長人選提名過程，並出示協議書。（柯宗緯翻攝）

陸淑美今晚還原國民黨議長人選提名過程，並出示Line對話紀錄顯示佐證。（柯宗緯翻攝）

高雄市正副議長昨天出爐，其中副議長由「投奔敵營」的曾俊傑當選，引發藍營內茶壺裡的風暴。批藍袍角逐議長大位的陸淑美今（26）日晚間痛批，前議長曾麗燕及曾俊傑為牟私利，造成國民黨分裂，還想把敗選責任推給她，這種「吃裡扒外」行為，只有「秀下限無底限」可形容，呼籲若不清黨，只會讓忠貞國民黨員寒心。

曾俊傑在高雄市議會正副議長選舉前一天，投出震撼彈，宣布退出國民黨並與民進黨籍議員康裕成組成「民無配」，參選正副議長，昨天康裕成如願回鍋擔任議長，曾俊傑則在爭議聲中當選新任副議長。

陸淑美今晚還原國民黨議長人選提名過程指出，她對於競選公職的態度是公開主動積極。自國民黨開放議長提名登記以來，她就表明公開主動爭取，並參與高雄市黨部11月29日會議，2日內獲得19位本黨議員同志以書面推薦自己參選議長。

陸淑美提到，在國民黨祕書長黃健庭見證下，12月16日前議長曾麗燕與自己共同簽屬協議書，確認需取得推薦書作為競逐議長提名之依據，12月19日她即準時繳交推薦書。

陸淑美強調，依照黨內民主機制，自己正大光明取得代表本黨參選議長的合法性，於是黨提名參選議長。當時她思考的是，得到本黨29席議員支持，眾志成城，正是爭取無黨4席的重要基礎，才能為國民黨在高雄市議會拚得議長席次。

陸淑美痛斥，前議長曾麗燕當時不繳推薦書，推說是「不好意思」，如今由特定媒體放話說有4席無黨支持，請問選前為何不說，而是選後放話？只能說是無憑無據，也無意義。

「淑美深信，成事不必在我，但必須有人出來成事」。身為國民黨員，陸淑美呼籲，黨部能夠實事求是，勿因循苟且。身為高雄市議會的最大黨，因為2位曾姓議員的私利，議長之位拱手讓人。此時若無「黨紀」、若不「清黨」，只會讓忠貞國民黨員寒心。