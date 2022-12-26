俄羅斯前航太局長羅戈津(Dmitry Rogozin)幾天前疑似行蹤被掌握，在一家餐廳慶生時衰遇烏克蘭襲擊，人因此受了傷住院治療，助理當時稱「沒有生命危險」。然而，烏媒今日表示，情況比想像中還嚴重，最壞恐要截肢和重創生殖器。

多家俄媒報導，21日約莫當地時間晚上8點，烏軍瞄準東部頓內次克市的酒店狂轟猛炸，前航太局長兼前副總理羅戈津，當時人正在下榻酒店裡的咖啡館聚會，不幸被命中，頭部、肩背、大腿等多處受傷，隨即被送往醫院接受手術，隔天還在Telegram發文報備，稱:「一塊 3x4公釐的金屬碎片遺留在我右肩胛骨上方，已安排手術。」

21日約莫當地時間晚上8點，烏軍瞄準東部頓內次克市的酒店狂轟猛炸。(圖/路透社)

報導當強調，「壽星很幸運，因為砲彈落在咖啡館之前，已先在建築物閣樓引爆」。 (圖/路透社)

據悉當天是羅戈津59歲生日，他和幾位傀儡官員一起用餐慶祝。其實近幾個月來，他一直待在頓巴斯地區以支持俄軍，這次會成為目標，推測是行蹤不小心洩漏。

據悉當天是羅戈津59歲生日，他和幾位傀儡官員一起用餐慶祝。其實近幾個月來，他一直待在頓內次克市以支持俄軍，這次會成為目標，推測是行蹤不小心洩漏。(圖/美聯社)

報導當時強調，「壽星很幸運，因為砲彈落在咖啡館之前，已先在建築物閣樓引爆」；不過烏克蘭媒體最新消息稱，羅戈津傷勢非常嚴重，頭部軟骨組織、腹股溝，就連下體都有明顯撕裂傷，最壞下場還可能必須截肢。

現場照片顯示，餐廳的地板沾滿了血跡，圓桌一片杯盤狼藉，另有2名隨行人員身亡。

羅戈津從2018年起擔任俄羅斯航太局長，自7月遭普丁開鍘後，前往頓巴斯地區作戰，還組織一支「沙皇戰狼」軍事團，是國內相當激進的政治人物。