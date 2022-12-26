經濟部加工出口區管理處中港分處長梁又文今（26）日開心宣布，台中港科技產業園區今年締造10項佳績，在招商引資方面連續10年達標，達成率突破百分之百，進駐廠商75家，總投資金額超過1,140億元，園區營業額不受疫情影響逆勢增長，突破570億元。

其中，昇陽半導體今年9月啟用全球首座自動、智慧化晶圓再生製程工廠，預期明年園區產值再創高峰。

梁又文表示，為滿足產業升級所衍生的人才需求，同時解決少子化造成學校招生不易的困境，積極推動多元訂單式產學合作，並配合新南向政策，與僑委會及學校合作開設專班，從高工到研究所一條龍人才培育，透過與北中南各大學跨域之產學合作，園區營業額平均成長約1成。

梁又文進一步說明，今年園區太陽能板設置、污水處理廠營運成績斐然，循環經濟成效更是亮眼。區內目前太陽能板設置廠商共38家，總併聯容量高達29MW，為前4年總設置目標的2倍，且占園區屋頂總面積設置比例近50％，為各科技園區之冠；污水處理廠連續7年淨盈餘，另也輔導廠商自主節水3,500立方公尺/日，相當1年節省約澄清湖1/2蓄水量，及每月提供台中市環保局約170噸放流水再利用。

中港分處今年首創輔導廠商脫乾技術回收廢水「銦」，不僅回收率將近95％，更是全國唯一；在輔導廠商減廢減排循環再生方面，總經濟效益更突破2億元。

台中港科技產業園區開區迄今25年，由漫天風沙的環境，蛻變為公共設施完善的濱海型綠美化園區，更吸引廠商加碼投資，今年有效提升土地利用面積達7,200平方公尺、興建廠房樓地板面積達1.9萬平方公尺。

此外，透過各項輔導計畫協助廠商鏈結外部資源，爭取政府研發智慧製造、拓展市場及人才培育專案，獲得補助金額超過3,000萬元，並輔導企業參獎，榮獲多項獎項殊榮及認證標章，全面提升廠商競爭力。

梁又文最後表示，中港分處團隊未來將推動「永續循環經濟低碳園區」及「電動車與智慧製造園區」，並持續秉持「掌握廠商實際需求，提供客製多樣服務」理念，朝「園區產業智慧升級」、「行政服務優化升級」、「環境永續有感升級」3個目標努力邁進，打造「活力生產」、「幸福生活」、「永續生態」的台中港科技產業園區。