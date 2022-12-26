民進黨政府日前推出被外界視為具有打房性質的《平均地權條例》部分條文修正草案，本月21日通過立法院內政委員會初審，內政部代理部長花敬群稱明年有望看到房價下跌。但近日一份最新的民調指出，有超過成4成的網友認為該政策對於房市沒什麼影響，有影響的網友僅3成6，且覺得明年可以進場買房更只是有7.6%。

《平均地權條例》提出五大重點，內容包括預售屋及新建成屋限制換約轉售、預售屋解約須在30天內申報登錄、私法人購屋將採許可制（且5年內不得移轉）、炒作行為可處罰100萬至5000萬、建立「吹哨人」檢舉獎勵機制。入口網站《Yahoo奇摩》22日起進行網路民調，針對上述重點跟影響進行投票，截至26日投票結束，總共有超過1萬1千人投票。

而對於明年值不值得進場買房，認為不值得的高達39.1%、尚在評估的有20.9%，對政府打房有信心，覺得可以入場的僅僅只有7.2%。

投票結果顯示，認為《平均地權條例》有影響的占36.7%，其中影響極大10.5%，有所影響26.2%；而沒什麼影響的則有45.4%，影響甚微占27.1%、毫無影響則有18.3%，另外有17.9%的參與民眾是不知道或沒意見。至於五大修法重點哪個最有感？「以上皆很無感」最高占23.6%，投任一修法重點的都不到20%。