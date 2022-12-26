大陸流量女神楊冪擁有甜美臉蛋和性感身材，從出道以來話題不斷，帶貨能力超強，是各大品牌和劇組青睞的對象，她2013年與香港演員劉愷威結婚，後來卻因聚少離多，2018年宣布結束5年婚姻，近期劉愷威大方認愛，前緋聞對象魏大勛與秦嵐戀情曝光，而楊冪似乎依舊單身。近日她代言內衣的商品圖流出，火辣身材讓粉絲都暈了。

楊冪是知名內衣品牌亞洲區代言人，年關將近品牌方拍攝新宣傳圖，不過疑似遭到外流，網上有多張楊冪穿商品的新年寫真，照片中楊冪穿著細肩帶紅色睡衣，露出大片白皙肌膚，珍珠眼妝非常唯美，她另一套身穿玫紅色馬甲，飽滿北半球呼之欲出，火辣身材立刻引起網友注意。

楊冪代言的內衣圖片疑似外流。（圖／微博）

楊冪這組圖片網友反應兩極。（圖／微博）

品牌不久前才曬出官方宣傳圖。（圖／VictoriasSecret維多利亞的秘密 微博）

照片一曝光，許多人大讚，紛紛留言：「給自律的楊冪點贊。希望內娛飯（粉絲）圈對女明星寬容點」、「好美！這個代言人找得太對了」、「冪姐的身材真的永遠的神！」、「真漂亮啊，冪冪的衣品一直線上」，不過由於海報中的飄雪特效看起來有點假，被不少人批評：「阿這，現在的審美...不是說人，說的衣服」、「只有我一個人覺得這個特效有點土」、「蠻淘寶風的」、「好像媽媽桑，這是可以說的嗎」、「衣服看著都好low怎回事，沒人這麼覺得嗎」、「修圖跟淘寶19.9似的」。