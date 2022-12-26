民眾黨中評會前主委林恕暉22日無預警離開民眾黨，林今(26日)在臉書發文爆料稱，民眾黨主席柯文哲未幫前立委蔡壁如安排職務，竟是因為蔡壁如想選黨主席，柯文哲更認定蔡為此灌大量人頭黨員。蔡壁如本人稍晚回應表示「這個黨最不缺的就是謠言」。而民眾黨發言人楊寶楨則直指林所言「柯文哲與蔡壁如兩人單獨對質，大吵一架」，質疑當事人雙方都已否認，且既稱是單獨談話，根據又從何而來？駁斥林編造故事。

林恕暉今(26日)於臉書粉專發文表示，柯、蔡兩人不合原因是因為蔡壁如曾放話佈局要選民眾黨主席，她更請各縣市蔡派支持者大量吸納黨員。近日民眾黨代表選舉時爆發「人頭黨代表候選人」醜聞，迫使中央黨部不得不調查，黨內傳言可能有大量人頭黨員支撐這些黨代表候選人。

林恕暉指出，經中央黨部調查後，這件人頭黨員、人頭黨代表案，柯文哲認定是蔡壁如所為，日前兩人單獨對質時，互不相讓，兩人因此大吵一架。柯文哲事後對身邊人大嘆，蔡壁如與他空有三十年情誼，竟然做這種事。

林恕暉還提到，就連高虹安當選新竹市長後，民眾黨遞補同為女性、不分區立委排名第九的立院黨團主任陳琬惠，黨團主任因此空缺，黨內有人建議可讓蔡壁如擔任黨團主任一職，柯文哲對此僅冷回：「她不是要跟我選黨主席」？讓黨內不敢再提。

針對林恕暉的所有爆料內容，蔡壁如僅簡短回應：「這個黨最不缺的就是謠言」。

民眾黨發言人楊寶楨今(26日)也針對此事回應表示：關於林恕暉先生所言，「主席柯文哲與蔡壁如兩人單獨對質，大吵一架」一事，當事人雙方都已否認，且既稱是單獨談話，林先生的根據又是從何而來？

楊寶楨強調，林先生過去曾待過媒體，卻忘了「實事求是」這個基本價值，如今開粉專甚至編造故事，爭取上政論節目賺通告費；對照林先生離職時，自許成為推動台灣民主前進的政治工作者，實為諷刺。提醒林先生在利用民眾黨中評委身分獲取政治利益的同時，也請完成該職務所應盡之義務。