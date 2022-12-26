2022年末之際，由台越醫療生技產業協會，結合台灣再生醫療最大平台的健眾細胞生醫，以及越南胡志明市最大私人醫療體系范漢綜合醫院、阮必成Nguyen Tat Thanh（NTTU）大學，及台灣秀傳醫療集團，於越南胡志明市共同舉辦「國際骨骼治療再生醫療研討會International Regenerative Medicine Conference on Orthopedics Therapeutics」。

此次活動邀請台、越兩地最知名骨科與再生醫學權威，共同探討台灣再生醫學科技應用在骨科疾病治療的新技術與突破。

本次醫學會議的重頭戲，由台中榮總骨科部運動醫學科主任陳超平，介紹台灣一次性自體軟骨修復系統RevoCart（愛膝康）在臨床上的應用與成果。

愛膝康早先已在台灣取得三級醫材許可證，同時在國內臨床治療上亦累積近千例成功案例，且可結合微創關節鏡手術完成，恢復期相對迅速，是治療關節退化與軟骨破損病患的新福音。

市場顯示，越南擁有眾多運動以及勞動人口，在骨科方面的治療需求量相當大，技術和量能還有數十倍的需求，未來於再生修復醫療技術與服務，對於台灣成熟的醫療科技而言，未來在越南具有相當大的潛力和需求。

本次研討會在台越醫協理事長、秀傳醫療體系國際事務部長張武修教授協助聯繫下順利完成，越南方由范漢綜合醫院共同主辦，尤其該醫院的幹細胞中心陳宣同醫師主任，先前於台灣獲得醫學博士，學成歸國後將台灣所學結合越南的醫療需求，快速發展出台越雙方合作的新模式，為此次尖端醫學研討會成功的另外主因。

會議並由越南阮必成大學（NTTU）、胡志明市運動醫學協會（HSMA）協辦，台灣博晟生醫以及健眾生醫張薏雯醫學博士帶隊參與。

與會的專家除了有來自台灣的醫師外，有來自越南范漢醫院以及胡志明市運動醫學學會的數十位醫師，共同針對再生醫學在骨科學上的應用進行講演，透過本次權威性的研討會，以及專業對話，讓兩地醫師及醫療機構，深度交流與探討，最新的再生醫療技術應用與臨床結果，也讓台灣精良的醫療技術與產品獲得當地愈加重視，成功拓展台灣醫學在越南當地的醫用專業形象與高度。