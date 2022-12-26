迎接疫情解封後的第一個跨年連假，外出跨年活動的人潮，將較往年大幅增加，台灣大哥大因應跨年通訊需求大增，26日宣布將在全台跨年熱點優化調整約4,000座既有基站的網路容量配置，更擴充行動車、行動基地台和小基站等近千台行動基站，並動員近千位員工及工程人員全程待命，隨時觀察網路流量或排除狀況，讓用戶享受流暢的話務和上網體驗，跨年傳遞祝福零時差。

針對跨年夜宅在家民眾，台灣大MyVideo也推出多檔歲末熱門片單，包括院線強檔大片《黑亞當》搶先版、台灣偶像劇《決勝的揮拍》，及日本醫療劇《旅行護理師》等，陪伴用戶迎接嶄新一年。

台灣大在台北最HIGH新年城2023跨年晚會、高鐵桃園站前廣場跨年晚會、桃園五月天跨年演場會、台中水湳經貿園區中央公園跨年晚會、台中麗寶樂園跨年晚會、雲林劍湖山跨年活動、台南好YOUNG跨年晚會、高雄夢時代跨年活動、高雄義大跨年活動等全台熱門活動現場及周邊環境，增設行動基站，更優化調整約4,000座既有基站的網路容量配置，讓用戶不論4G或5G網路都能順暢使用。

除了外出跨年，部份民眾選擇在家追劇，台灣大哥大MyVideo公布精彩片單，包含巨石強森主演，DC全新英雄反派電影《黑亞當》搶先版、日本名導是枝裕和聯手韓國影帝宋康昊的《嬰兒轉運站》、劇情顛覆想像的推理懸疑片《沼澤謀殺案》、讓觀眾腎上腺素飆升的驚悚片《墜》、李秉憲與全道嬿主演的災難巨作《緊急迫降》、名偵探柯南系列第25部電影《名偵探柯南：萬聖節的新娘》等多元類型的強檔影片，都在MyVideo播出。

戲劇館則推出安達祐實、岡田將生與影帝中井貴一主演的日本醫療劇《旅行護理師》、以羽球為主題的台劇《決勝的揮拍》、《台灣x檔案》、《你的婚姻不是你的婚姻》、收視與口碑齊飛的古裝陸劇《天下長河》、《休想行刺本王小姐》、楊冪與白宇主演的醫療職人劇《謝謝你醫生》、話題港劇《法政先鋒v》、《超能使者》，韓劇《青春應援CHEER UP》、《高斯電子公司》等。

Discovery《強尼戴普VS安柏赫德：美國篇》，同步跟播最新西洋綜藝的《漁人的搏鬥 第18季》、《小小頂級廚師美國版 第八季》、韓綜《兩天一夜》，以及獨家線上播出藝人重返小學校園生活，跟小學生交朋友的台灣實境節目《回到小學那一天》，也將在新年登場。