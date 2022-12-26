美國F-35聯合打擊戰機接連故障之後，以色列決定停飛11架 F-35I徹底檢修，以排除是否有類似的問題。不過，發生事故的是垂直起降型的F-35B，而以色列的F-35I屬於普通空軍型，兩者有明顯的區別。

以色列時報(Times of Israel)報導，12月15日，一架剛剛完成的 F-35B，在洛克希德•馬丁公司的測試飛行場進行懸停能力進行測試，結果在降落後發生失控、打轉，飛行員立即彈射，沒有受傷。但飛機受損嚴重，至少是A類事故，修復成本很高。

以色列軍方周日表示，考量F-35聯合計劃辦公室的建議後，決定將11架 F-35I戰機先行停飛進行檢查，看是否與那架墜機的F-35B有相似的設計問題，確定安全之後再重新操作。

以色列國防部官員示：「我們根據調查結果和美方提供的資料，認為F-35I需要進行專門檢查，以排除重複出現故障的可能性。」

以色列的F-35I，是以普通空軍型F-35A為基礎，在武器選擇上為以色列國防需求所調適的版本，僅有武器選擇上的差異，它也是常規起降型，需要足夠長的跑道才能起降，並不能在航空母艦上降落。以色列向洛馬訂購50架，目前已獲得35架。

至於兩周前發生事故的，是美國海軍陸戰隊使用的垂直起降型F-35B，能在航空母艦、兩棲突擊艦上進行短距離起飛和垂直降落。兩款戰機性能差距頗大，以色列軍方沒有詳細說明，為什麼只有部分F-35I可能存在與F-35B相似的問題。

以色列軍方一貫謹慎小心，今年稍早，美國傳出F-35的彈射座椅推升火箭配方存在問題，以色列軍方立即將其整個F-35I機隊停飛，也進行相似的檢查工作，在一星期後恢復飛行。