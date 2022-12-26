總統蔡英文預計將於明（27）日下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。對此，國民黨新北市議員葉元之在臉書發問，大家最想記者問她什麼問題呢？網友秒回，「論文啦！不問論文要問啥」、「廢話～當然是問她的論文啊！」另外也有民眾想問，「哪時要下台？讓百姓過好日子」，還有人強調，「問什麼問題？別傻了！絕對是限定特定媒體的提問者」。

總統府發言人張惇涵今（26）日表示，蔡總統預計將於明（27）日上午10點於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論。而明天中午12點，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，總統並將於下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

對此，國民黨新北市議員葉元之在臉書發問，睽違兩年多，蔡英文總統終於願意接受媒體提問了！大家最想記者問她什麼問題呢？

網友留言秒回，「論文啦！不問論文要問啥」、「廢話～當然是問她的論文啊」、「有博士學位是非常光榮的事丶為什麼要保密？！」「為什麼要封存論文門相關資料？」「論文到底可以公開了嗎？」「何時要把論文開給大家看看，讓大家知道妳寫的文章多好呀」！

另外也有民眾想問，「為何七百多天不接受媒體提問」、「什麼時候蘇院長可以被換」、「每天睡得好嗎？」「讀稿機哪裡買？」「國安會議有睡著嗎？」「這六年來妳過的好嗎？買得起房子？」「為什麼到現在還不下台」、「哪時要下台？讓百姓過好日子」。

還有人強調，「問什麼問題？別傻了！絕對是限定特定媒體的提問者」、「記者不都挑過，問題不是設定好了嗎？」「演戲而已啦！還真的給你問咧！」