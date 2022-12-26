面對區域緊張情勢升高，南韓政府日前發布新年度預算報告，國防預算達57兆143億韓元（約新台幣1.37兆元），比今年增加4.4％。不過，據《朝鮮日報》26日報導，在明年國防預算中，文在寅前政府重點推進的輕型航空母艦預算為「0韓元」，但將增加追加引進20架F-35A匿蹤戰機的預算。

報導說，建造航母及引進艦載機（20架）至少需要7兆至8兆韓元以上的巨額預算，但輕型航母由於包括中國的超音速反艦飛彈在內的飛彈打擊手段發達，攻擊能力較弱等原因，預算未得到反映。南韓政府消息靈通人士表示：「軍方認為搭載改良KF-21的國產艦載機等的中型航母，應該再花點時間進行中長期推進。」

2021年2月，南韓防衛事業廳表示，時任國防部長官徐旭主持防衛事業推進委員會議上審議並通過自主研發輕型航空母艦（CVX）方案，在自行設計與建造等基本戰略推進下，預計耗資2.03兆韓元（約新台幣560億元），首艘輕型航母將於2033年正式服役。當時防衛廳表示，這將成為韓軍第一艘輕型航母，它將用於搭載垂直起降戰機，更迅速地應對各種安全威脅，在可能產生衝突的海域有效遏制挑釁。

在2023年南韓國防預算中，用於軍事力量建設的「防衛力改善費」增加1.3％，達到16兆9169億韓元，其中654億韓元將用於加強應對朝核和飛彈能力的飛彈。654億韓元中的188億韓元被分配用於從明年到2028年追加引進20架F-35A匿蹤戰機。該項目完成後，戰時作為打擊朝核和飛彈基地的飛彈力量的F-35A匿蹤戰機，將從現有的40架增加到60架。