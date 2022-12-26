倫敦證券交易所集團（LSEG）日前宣布與軟體霸主微軟結盟，將斥資28億美元購買微軟的產品，市場分析師指出，LSME此舉等於宣告未來營運會以財經資訊為重心，並挑戰彭博的市場龍頭地位。

按照LSEG與微軟公布的協議，LSEG未來10年總共將投入28億美元購買微軟的產品，其中以雲端服務占大宗，微軟則會入股LSEG，將從原股東手中買入4％的LSEG股票。

按市值論，LSEG目前是歐洲最大的交易所運營商。雖說它在倫敦和米蘭經營數個大型交易所，現在營運重心主要以財經資訊為主。

藉由旗下平台經手龐大的交易，以及以150億美元收購路孚特控股（Refinitiv Holdings），LSEG擁有海量數據。LSEG是在2019年宣布從百仕通與湯森路透手中買下路孚特，交易並在去年完成。

在對投資人、企業與其他客戶銷售專業財經資訊方面，路孚特是彭博眾多競爭者之一，華爾街日報》的母公司道瓊斯（Dow Jones & Co.）也是其中一家。

與此同時，微軟擁有Azure雲端運算平台、Teams視訊會議軟體與其他技術。

顧問業者伯頓泰勒（Burton-Taylor International Consulting）董事經理亞爾帝（Robert Iati）指出，LSME挾著龐大的資料庫結盟微軟的科技，將是彭博在財經資訊領域的最大威脅。

亞爾帝表示，許多對手多年來都試圖搶食彭博終端機業務的大餅，但都未能有太大的斬獲，主要原因在於用戶在使用即時報價時面臨通訊困難。

亞爾帝進一步說明指出，「大家基本上還是想要用彭博的產品，彭博客戶黏著度之所以這麼高，最大的原因就是其終端機具有即時通訊的功能。」

亞爾帝表示，將微軟的Teams整合到路孚特的平台可能也會有類似的功能，「我認為LSE這一招實在太強。」