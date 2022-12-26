2023年將至，全台星光四射演唱會陸續登場，台灣大哥大及旗下音樂串流平台MyMusic提供年終娛樂好康二重奏，高雄場《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》搶先購票、及《2023超級巨星紅白藝能大賞》抽票。

超人氣天后張惠妹日前宣布將於2023年4月在高雄巨蛋舉辦加場《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》，台灣大和MyMusic提供指定身分用戶，保留獨立購票專區，獲得搶先購票資格，搶先入席一票難求的演唱會。今年4月張惠妹台北場演唱會13萬張票在9分鐘「秒殺」，高雄場預計也將光速完售，台灣大與MyMusic讓妹粉用戶輕鬆搶票，

凡為台灣大貴賓用戶，可於2022年12月28日中午12點起至台灣大客服APP索取限量保留專區購票序號，MyMusic針對黑鑽VIP新用戶推出專屬優惠，即日起至2023年1月6日止，新用戶申辦888元方案升級為黑鑽VIP，免抽獎免登記，可於2023年1月7日保證取得購票專區搶票序號。

除了台灣大貴賓與MyMusic黑鑽VIP新用戶專屬優惠外，無論新舊MyMusic黑鑽VIP會員，2023年1月7日都有機會獲得保留專區購票序號，等同全新黑鑽VIP用戶有機會領取兩次專屬序號，在1月8日官方正式售票前一小時提前搶票，大幅提升購入最佳席次的機會。

除了一連串巨星演唱會會員權益活動外，MyMusic提供用戶即日起至2023年1月3日，購買MyMusic指定方案並完成登記，就有機會獲得台灣每年除夕賀歲節目《2023 超級巨星紅白藝能大賞》錄影現場門票，一次獲得2張入場門票，除夕前現場一睹群星搖滾，現象級大勢女團(G)I-DLE、時尚天母比莉、情歌王子張信哲、彭佳慧、洪榮宏、李翊君等樂壇中舉足輕重的歌手們將以個人傳奇魅力以及跨世代的歌曲傳唱力嗨翻小巨蛋。「首3個月0元優惠方案」，即具1次抽票機會，申辦「年付888元優惠方案」，不僅直升MyMusic黑鑽VIP，更可以獲得3倍中獎機會。