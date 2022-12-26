福容桃園店則是推出5款暖心鍋物，每鍋6人份售價880元加1成。(福容大飯店提供)

福容淡水漁碼店「養身溫泉一泊二食」專案，雙人7999元起，可入住網友票選「最美房間」賞無敵海景及絕美夕陽。(福容大飯店提供)

位處東北角的福容福隆店推出星級主廚鍋物，泡完湯享用，暖身暖胃。(福容大飯店提供)

福容高雄店「暖鍋港都遊一泊二食」住宿方案，可品嚐13種中藥材燉煮的十三味羊肉爐。(福容大飯店提供)

近日氣溫急凍，全台籠罩在低溫下，全民超有感。不少人選擇泡湯吃鍋來抵禦寒流，瞄準低溫商機，連鎖飯店品牌福容大飯店串連旗下南北兩地的多家飯店，齊推「解凍」優惠，讓民眾吃鍋泡湯暖身抗寒。

住在雙北的民眾，想泡湯不用辛苦奔波，下班就可桑幾勒，位在台北市區的福容台北一館，交通便利，泡美人湯及啖頂級鍋物，每人1209元起。而桃園機捷A8店則有「黃金溫泉X健身房全日」優惠券，享福卡會員購買黃金溫泉日間入場券，年底前買10贈4，加碼首次體驗只要666元。福容桃園店則是推出5款暖心鍋物，有重口味的「胡椒肚雞鍋」、「寧式砂鍋魚頭」，也有溫補養身的「廣式羊腩煲」、「薑黃地瓜雞鍋」，以及料豐味鮮的「螃蟹番茄排骨鍋」，每鍋6人份售價880元加1成。

位於北台灣「秘湯新聚落」漁人碼頭的福容淡水漁碼店，即日起至明年1月31日預訂「養身溫泉一泊二食」專案，雙人7999元起，可入住網友票選「最美房間」賞無敵海景及絕美夕陽，還可爽泡黃金美人湯，專案含早餐和「鍋物祭」雙人火鍋。此外，位處於東北角的福容福隆店也是北台灣泡湯的好去處，業者推出「秋冬溫泉小旅行」，即日起至2023年3月31日止，週一至週四雙人湯屋1.5小時要價1999元，旅客在靜謐的湯屋中可獨享地下1500公尺深層萃取的海洋溫泉水，養顏美容又紓緩疲勞；泡完湯後再品嚐星級主廚親自燉煮的鍋物，有「米香金湯海鮮鍋」、「芋香小卷米粉」和「酸菜白肉鍋」三選一，讓人由內而外暖起來。

南台灣的福容高雄店推出「暖鍋港都遊一泊二食」住宿方案，可品嚐由主廚精心研發13種中藥材燉煮的十三味羊肉爐，或是滋補養身的麻油雞鍋；該專案搭配高樓層行政客房或精緻豪華雙床房，專案價4299元起，還可免費使用館內三溫暖等設施。