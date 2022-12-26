宋逸民創立的教會近日成外界的箭靶，頻被爆出負面傳聞，由於他的雙胞胎弟弟宋達民同為基督徒牧師，也被扯進風波中，8年前非法使喚外勞的事件再度浮出檯面。

宋達民、洪百榕夫妻2014年被拍到帶著小孩和狗狗到北市大佳河濱公園玩，疑使喚父母的外籍看護工提重物、照顧小孩等非看護以外的工作，甚至還向看護工咆哮，因此挨罰3萬。宋達民、洪百榕為此到新北市勞工局說明，才進會議室不久，門外就傳出宋達民大聲反駁的聲音：「不要跟我講法律、耶穌說如果沒有人犯過罪，可以用石頭打他，結果大家都走了，因為都犯過罪。」還因為情緒高漲，對當時的外勞科長盧志銘脫口：「沒有人可以定我的罪，只有耶穌可以定我的罪」、「講話大聲不是生氣也不是大小聲」。

雙方最後不歡而散，宋達民夫妻走出會議室後，僅對媒體說：「勞工局說什麼、就是什麼。」隨即快閃離去。宋達民的看護糾紛，連帶影響宋逸民，被北市勞工局主動調查外籍看護的合法性，最後未發現有違法事宜。

宋達民事後發文道歉，承認在勞工局的會議中態度不妥，「身為基督徒的我們，仍然時常軟弱且會犯下錯誤，在一些誤解的壓力下，依時間宣洩了自己的情緒，並不是很好的示範」，他為此向勞工局盧科長致電道歉，也對受影響的新北市勞工局同仁說對不起，並接受處罰、承諾不再犯。