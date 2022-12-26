台北一名頗負盛名的音樂女老師小芳（化名）去年9月遭前男友偷走手機，對方擅自把她存在手機內的裸照透過LINE傳給親友，並在她的臉書粉專、IG等地留言造謠她與女兒同學的父親有染，甚至同時劈腿2男，遭依竊盜、加重誹謗罪、妨害電腦使用等罪起訴，因雙方和解，法官依竊盜罪判罰2萬。

判決書指出，男子去年9月未經小芳同意解鎖對方手機，進入line將手機內的多張裸照傳送給多名親友，之後還將小芳手機綁定的ID更改為他的，使對方無法登入手機，之後又在小芳的google評論區、「XXX長笛藝術」臉書網頁、Instgram帳號、YouTube平臺等多處留言。

男子留言稱「一位有音樂素養的碩士女老師，竟然在自己還有婚姻關係的時候跟女兒非常要好的同學爸爸（也是有婚姻家庭）交往自願當小三，連這個原配蔡小姐也知道自己的先生有女朋友，而且還是女兒同學的媽媽，這個感情已經有1年以上一直到現在還是」，之後又汙衊小芳「雙劈腿」，再與他人交往。

小芳因遭毀損名譽及人格評價，憤而提告，男子被依竊盜、加重誹謗罪、妨害電腦使用等罪起訴，法官認為男子事後認罪並願意賠償女師，雙方達成和解，小芳也撤回所有告訴，向法官表明願原諒對方，請法官輕判，不過由於竊盜是公訴罪，法官審理後，依竊盜罪判許男罰金2萬元。可上訴。