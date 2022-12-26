第一銀行統籌主辦富采控股及旗下子公司-晶元光電5年期130億元聯貸案，於26日舉辦簽約儀式，並由富采控股董事長李秉傑、晶元光電董事長范進雍及第一銀行董事長邱月琴共同換約，此次聯貸資金除供富采控股營運周轉金及償還金融機構借款，亦提供富采控股子公司晶元光電Micro LED建廠及機器設備資金。

此聯貸案以永續觀點置入ESG（環境、社會、公司治理）永續指標連結授信條件，透過以本案資金建置的廠房與機器設備，持續增加綠色能源之使用，達到減少污染、節水、節電之目標，善盡企業社會責任。

富采控股為落實企業永續經營，積極加速腳步推動各項ESG事務，今年度首次參加台灣企業永續獎即獲得報告書銀獎殊榮，旗下三大子公司晶元光電、隆達電子及晶成半導體也於今年全數通過英國標準協會BSI溫室氣體盤查並取得ISO 14064-1查驗證書，更計劃擴大採購綠電合約或相關綠電憑證，期盼2030年達到非生產區RE100目標，打造富采集團專屬的永續方程式。

富采控股也非常重視員工權益及創造友善職場環境，於創立第二年即入選「台灣就業99指數」成分股，子公司晶元光電也從330家企業中脫穎而出，獲由國際權威人力資源期刊（HR Asia）雜誌頒發的「2022亞洲最佳企業雇主獎」，打造多元化的「樂活職場」。

積極發展ESG策略連結核心業務的第一銀行，為首家簽署加入赤道原則協會的公股銀行，並將ESG審查因子納入投融資決策過程，更持續推動「永續績效連結貸款專案」，對環境績效指標較前一年度改善之企業給予優惠利率。

第一銀行推動ESG成果備受各界肯定，2022年攜手第一金控囊括「台灣企業永續獎」6項大獎，第一金控更連續5年蟬聯DJSI世界指數成分股，並獲金管會選入永續金融先行者聯盟成員，為唯一入選之公股金融機構。