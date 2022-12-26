日前傳出總統蔡英文將在27日召開國安高層會議，將針對義務役延長1年做討論，拍板後立即送政院核定，不過至今政策尚未確定。而根據《TVBS新聞網》今（26）日公布的最新網路民調可以看到，有68％的網友支持延長義務役至1年，30％不支持，甚至還有高達75％的網友對國軍維護國家安全能力沒信心，引發討論。

根據《TVBS新聞網》公布的最新兵役延長網路民調中可以看到，對於義務役是否延期，有68%網友支持義務役役期從4個月延至1年，同時也有30%的民眾不支持；其中也有61％的網友認為4個月軍事訓練對國軍戰力「影響非常大」，只有17%認為「完全沒影響」，同時還有8％網友認為是「有不小影響」及9％的網友「有一些影響」。

該份民調也指出，有高達75％的網友對國軍維護國家安全能力沒信心，只有23％民眾有信心；同時也有有58%網友認為延長義務役至一年對提升整體國防的戰力有幫助，不過還是有41%網友認為沒幫助；最後則還有42%網友認為新制教召增加為14天，有助強化國軍後備戰力，但有56%認為並沒有幫助。

而本次網路投票是於111年12月19日至12月25日，於TVBS新聞網所進行，由民眾自填問卷。網路投票與一般透過抽樣的市話或手機電訪，所進行的民調方法並不相同，投票結果並不能夠直接推論全台灣民眾意見。不可重複投票，最後共成功回收3737份有效問卷。